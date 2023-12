Podismo. Appignano Xmas 4 run al top con Ranzuglia e Lambertucci

Alla terza edizione dell’Appignano Xmas 4 run, in calendario per dopodomani è prevista la partecipazione di concorrenti tra i più importanti del territorio. Due le individualità di spicco: il maceratese Ulderico Lambertucci, il "Maratoneta di Dio", famoso per le imprese compiute, tra cui la Macerata-Pechino di 11.780 km, la corsa di 1.600 km dal Santuario di Loreto a quello di Lourdes, e l’ultramaratoneta treiese Giulia Ranzuglia che in 36 ore ha effettuato pure la Sparathlon di 250 km con dislivello di oltre 4.000 metri, da Atene a Sparta. La gara organizzata dal Comune con l’Us Acli e la Polisportiva Acli di Macerata è di rilevante levatura agonistica (rientra nel Grand Prix Strada Fidal Marche e nel Cmr Marche per gruppi podistici) e molto attesa a livello regionale: si effettuerà sul percorso di 10,3 km, un tracciato che, snodandosi ondulato sulle colline dei dintorni, nella seconda parte è assai veloce. Concomitante alla gara, anche una passeggiata guidata, su un circuito ad anello di 5,31 km, dal crinale delle colline alle vie del borgo appignanese. Il ritrovo dei partecipanti è fissato per le 8; la partenza sarà data alle 9.15, nel campo sportivo Cicarè.

g. cen.