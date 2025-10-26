Podismo: attesi i forti atleti keniani Ekidor, Loitanyang e Niyomukiza. La "carica» dei 1700. Maratonina, ci siamo

AREZZOE’ il giorno della Maratonina Città di Arezzo. Oltre 1.700 atleti iscritti provenienti da numerose regioni italiane e da diversi Paesi esteri, a conferma del crescente prestigio della manifestazione nel panorama podistico nazionale e internazionale, si sfideranno questa mattina a partire dalle 9.30 sul percorso di questa edizione. Lo start in prossimità dell’anfiteatro in via Crispi, quindi due giri con arrivo in via Roma. Sul piano agonistico, la gara promette spettacolo fin dai primi metri. In campo maschile sono attesi i forti atleti keniani Ekidor, Loitanyang, Niyomukiza, Zouioula e Njiru, Benamdan pronti a contendersi il successo finale in una competizione che si annuncia ad alto ritmo. Non meno entusiasmante la prova femminile, dove si prospetta una sfida tutta scandinava tra la svedese Carolina Jhonson e la norvegese Maridal Anderson, con la ruandese Mukandanga pronta a inserirsi nella lotta per il podio tutte accreditate di tempi equivalenti intorno ad 1h10’. Gli atleti di casa potrebbero salire sul podio nei primi 10 con Michele Pastorini in campo maschile e Giula Sadocchi , Rodriguez Dejanira e Noemi Trippi.

La giornata sarà arricchita inoltre da due importanti eventi collaterali: il Campionato Italiano Medici e la Referee Run, la corsa riservata agli arbitri. Accanto alla gara sui 21,097 km prevista anche quella sulla distanza dei 10 chilometri, oltre alle non competitive con distanze anche di 3,5 chilometri. Anche in questa edizione la Maratonina conferma la sua forte vocazione sociale e promozionale. Grande spazio sarà dedicato ai giovani con il progetto "Il Cuore in Corsa", che vedrà la partecipazione di numerosi istituti scolastici del territorio. In occasione del mese della prevenzione del tumore al seno, la macchina del Calcit sarà presente con uno stand informativo con il simbolo Rosa Fucsia e quest’anno la Camminata non competitiva sarà simbolicamente legata all’iniziativa, con partecipanti che indosseranno un pettorale Calcit.

Matteo Marzotti