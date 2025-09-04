Podismo. Bosco della Panfilia e ’CentoPassi’. Due appuntamenti nel week end

Un doppio appuntamento podistico nel fine settimana, tra la camminata al Bosco della Panfiliala e la storica ‘CentoPassi’ . Si parte sabato 6 settembre con la sedicesima edizione della ‘camminata nel Bosco della Panfilia’ a Sant’Agostino, organizzata dall’associazione ‘Amici del territorio della comunità di Sant’Agostino’, amministrazione comunale Terre del Reno, amici del podismo di Sant’Agostino e Sagra del tartufo, in collaborazione con Uisp Ferrara. Il ritrovo sarà dalle 15.30 in piazza Pertini. Un appuntamento divenuto ormai consolidato per il territorio locale, sempre in concomitanza con la ‘Sagra del tartufo’. Alle 16.30 il via della camminata delle materne sulla distanza di 400 metri, a seguire la mini camminata di 1.5 km, con premiazioni delle diverse categorie giovanili. La camminata non competitiva adulti, invece, partirà alle 17.30 sulla distanza principale di 8 km, con passaggio al Bosco della Panfilia, oppure quella alternativa di 5 km. "Questa manifestazione – afferma il sindaco del Comune Terre del Reno, Roberto Lodi – rappresenta un momento di comunità che va oltre lo sport: è un’occasione per vivere il nostro Bosco Panfilia, un patrimonio naturale che caratterizza il territorio e che vogliamo continuare a valorizzare. La camminata è adatta a tutti, dai bambini agli sportivi più esperti, e unisce generazioni diverse in un’unica esperienza". Nella mattinata di domenica 7 settembre, invece, si terrà il tradizionale appuntamento podistico a Cento con la 46^ edizione della ‘CentoPassi’, da sempre di grande richiamo per gli appassionati. Una manifestazione sportiva organizzata dalla Polisportiva Centese, con il patrocinio del Comune di Cento. Il ritrovo dei partecipanti dalle 8 sarà come sempre al Piazzale Donatori di Sangue e Organi ‘Percorso vita’, per il ritiro dei pettorali e ultime iscrizioni per le gare in programma. La partenza per tutti i partecipanti sarà alle 9 dei non competitivi per la camminata ludico-motoria.

Mario Tosatti