Podismo. Bressi prima a Sant’Agata. A Taneto corsa e beneficenza

Proficua partecipazione degli atleti reggiani alla 56ª edizione della gara di Santo Stefano svoltasi ieri a Sant’Agata Bolognese. Benissimo le ragazze, con il successo di Barbara Bressi della Self Montanari e Gruzza; terza è arrivata Fiorenza Pierli, la modenese che vive nella nostra provincia e per tanti anni in forza alla Corradini.

Ottava Caterina Filippi dell’Atletica Reggio, 16ª Anna Onfiani, ancora della Self. Tra i maschi ha vinto Luis Matteo Riccardi, ma Mattia Marazzoli della Corradini Rubiera è giunto secondo staccato di poco. Ottavo posto per Roberto Boni della Self, 15° Federico Dorelli per l’Atletica Reggio e 19° Mattia Guidetti della Corradini Rubiera.

Intanto a Taneto si è svolta la Corsa del Cotechino, che più che altro è un ritrovo spontaneo, senza iscrizioni e senza premi. Anzi, i presenti, hanno portato provviste alimentari in beneficenza. "Eravamo in 280 e abbiamo raccolto 200 chili di generi alimentari da consegnare ai servizi sociali del comune di Gattatico – dice il responsabile del gruppo podistico Daniele Ferrari – in più abbiamo raccolto anche una somma di denaro che daremo all’asilo di Taneto: questo è il podismo amatoriale che piace a noi".

c.l.