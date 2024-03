Podismo. Camminata della mimosa

Lo sport come medicina naturale per mantenere un corretto stile di vita e prevenire l’insorgenza di malattie. Domenica 10 marzo torna a Porotto la ‘Camminata della mimosa per la salute’, la manifestazione ludico-motoria, consistente in una passeggiata da 6,5km, organizzata per promuovere la cultura della prevenzione e l’importanza dell’attività fisica a tutela della propria salute. I promotori dell’evento, patrocinato dal Comune di Ferrara, sono Lilt e X Martiri Asd, mentre i partner sono Uisp Ferrara, Polisportiva Doro, Udi sezione di Porotto, Avis, Andos. Il ritrovo è fissato a partire dalle 8.30 di domenica al campo sportivo della X Martiri di via Brizio Petrucci, da cui partirà il percorso che si snoderà fra via Petrucci, via Ladino, via X Martiri, via Smeraldina, ciclabile Burana, via Diana e ritorno. L’incasso sarà destinato al sostegno delle attività svolte sul territorio da Lilt. L’iscrizione è a offerta libera, con un contributo minimo di 5 euro. È possibile effettuare la pre-iscrizione nella sede della Polisportiva Doro di via Franceschini 9, oppure sulla pagina Facebook della società stessa. Diversamente si può aderire alla camminata anche in loco, domenica dalle 8.30. Alle donne sarà offerto un mazzolino di mimosa.