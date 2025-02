Podismo, campionati regionali di cross. Lucrezia porta a casa due titoli

Si sono svolti a Senigallia i campionati regionali di cross valevoli come campionati di società e individuale masters. Il Gruppo Podistico Lucrezia ha partecipato con successo. "Abbiamo vinto 2 titoli regionali – racconta il presidente della società, Bruno Toccacieli – con Riccardo Quattrini nella categoria SM 50 con un tempo di 22’41’’ sui 6 km, e poi con Rita Pavone, categoria SF 60 con un tempo di 14’49’’ sui 3 km. Inoltre hanno conquistato il terzo posto: Olga Ignat categoria SF 35 con un tempo di 14’32’’ sui 3 km e Michele Sorcinelli, categoria SM 50 con un tempo di 23’58’’ sui 6 km. Sono soddisfatto perché anche quest’anno siamo riusciti a vincere titoli regionali ed è il nostro sesto anno di fila. Per Riccardo Quattrini e il terzo titolo di fila, Rita Pavone ormai non conta più i titoli. L’anno scorso siamo arrivati secondi come campionati di società e masters uomini e siamo stati premiati in Fidal ad Ancona. Ci proveremo anche quest’anno ad arrivare nei primi 3 posti". Domani altra tappa a Urbania".

l. d.