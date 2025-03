Podismo. Campogalliano, comandano Lusuardi e Messori

Domenica tutta di corsa a Modena, con Albareto e la sua tradizionale Corsa della Mimosa, arrivata all’edizione numero 36 sotto la supervisione di Melenis Vaccari; qui hanno corso un migliaio di non competitivi sui vari percorsi a disposizione; Segnaliamo purtroppo che anche questa domenica sono state aperte dai soliti ladri ben quattro auto: è sempre bene non lasciare mai nulla di valore nelle vetture. Per gli agonisti modenesi e reggiani invece c’è stato il veloce 10mila della Bilancia, naturalmente a Campogalliano.

In questa gara, solo competitiva, il più veloce di tutti è stato Fabio Lusuardi, uno dei tanti modenesi in forza a squadre reggiane, che si è aggiudicato la vittoria in 31’59" per i colori della Corradini con un buon margine sul secondo classificato, il ben più maturo Mohamed Errami (Dynamyc Fitness), che ha chiuso in 33’15". Terzo è Simone Romagnoli per la Polisportiva Castelfranco che precede di poci secondi Giuseppe Castiello (Modena Runners Club).

In campo femminile Giorgia Messori (foto modenacorre.it), per i colori della Atl.MdS Panariagroup, sbaraglia tutte in 38’18" riuscendo a resistere alla rincorsa di Caterina Filippi (Avis Novellara, tempo finale 39’01"). Modenese anche la terza classificata, Lucia Ricchi del Modena Runners Club, in 40’04". Bella gara questa della Bilancia, con percorso su circuito di 5 chilometri da completare due volte, il che rende più facile e piacevole per il pubblico seguire l’andamento della gara.

Alla fine sono stati 223 gli arrivati, con qualche ritiro dovuto probabilmente all’aver affrontato la corsa con eccessiva velocità nella prima parte. Questo ha impedito per un soffio alla corsa di superare il record di arrivati (225 nel 2023), pur registrando un discreto incremento rispetto allo scorso anno. La 10.000 della Bilancia è inserita in ben tre circuiti: il gran Prix reggiano, quello modenese (di cui è la seconda prova) ed il Five Road Race.

Giuliano Macchitelli