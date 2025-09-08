Podismo. ’CentoPassi’ e Bosco Panfilia. Successo per le corse podistiche

Un fine settimana podistico tra Sant’Agostino e Cento. In quest’ultimo comune si è tenuta la 46^ edizione ‘CentoPassi’ da sempre di grande richiamo per gli appassionati della corsa e camminata. Una manifestazione sportiva organizzata dalla Polisportiva Centese settore podismo, con il patrocinio del Comune di Cento assessorato allo sport, collaborazione Uisp comitato Ferrara e comitato coordinamento podistico Bologna. Il ritrovo dei partecipanti è stato al Piazzale Donatori di Sangue e Organi ‘percorso vita’ di Cento, per il ritiro dei pettorali e ultime iscrizioni per le gare in programma. Al termine saranno circa 700 gli iscritti complessivi per le varie camminate ludico motorie, colorando il territorio centese. I partecipanti hanno potuto scegliere su tre distanze Km 3,200 - 7,100 - 11,100. I percorsi di gara sono passati sia per il centro storico di Cento, argine del fiume Reno e poi lungo la periferia del territorio centese. Solo per la cronaca, visto che non c’era la gara competitiva, sugli 11,100 km i più veloci sono stati l’atleta di casa Moslim Labouiti (Polisportiva Centese) e tra le donne Mariagrazia Cece (Passo Capponi). La classifica dei gruppi è stata vinta da Tuladolza, Polisportiva Stella Alpina e Podisti Finale Emilia. Sabato, invece, la sedicesima edizione della ‘camminata nel Bosco della Panfilia’ a Sant’Agostino, organizzata dall’associazione ‘Amici del territorio della comunità di Sant’Agostino’, amministrazione comunale Terre del Reno, amici del podismo di Sant’Agostino e Sagra del tartufo, in collaborazione con Uisp Ferrara. Il ritrovo in piazza Pertini. Un appuntamento divenuto ormai consolidato per il territorio locale, sempre in concomitanza con la ‘Sagra del tartufo’. Le partenze delle varie gare i primi a partire le categorie giovanili, camminata delle materne sulla distanza di 400 metri, a seguire la mini camminata di 1.5 km, con premiazioni delle diverse categorie giovanili. La camminata non competitiva adulti, invece sulla distanza principale di 8 km, con passaggio al Bosco della Panfilia, oppure quella alternativa di 5 km. Anche qui non era competitiva, i più veloci Samuele Giantinoci (Atletica Nonantola) e tra le donne Patrizia Bigoni (Corriferrara). La classifica società vinta da Lippo Calderara, precedendo Quadrilatero Ferrara e Podisti Finale Emilia.

Mario Tosatti