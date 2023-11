PODISMO. City Trail, i protagonisti. Vincono Mori e Mattesini

Ha visto la partecipazione di oltre 200 atleti la terza edizione della City Trail, corsa podistica tenutasi domenica ad Arezzo con parenza e arrivo nella sede del Centro Sportivo Italiano di via del Balilla, vicino a Piazza San Domenico.

La gara, sulla distanza di 7,5 chilometri, era valevole per l’ultimo appuntamento del Grand Prix-Atleta dell’Anno. In campo maschile la vittoria è andata a Lorenzo Mori della Up Policiano, che in volata ha battuto il compagno di squadra Michele Pastorini.

Al terzo posto Giovanni Scatizzi dell’Atletica Sestini davanti a Evgenii Krivosheew della Up Policiano, che in campo femminile ha fatto tris con Valentina Mattesini davanti a Giulia Sadocchi e Noemi Trippi. Nella classifica di società la Up Policiano vince sulla Subbiano. Il Grand Prix 2023, così, si è concluso con i trionfi di Francesco Vannuccini e Valentina Mattesini.