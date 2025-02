Podismo. Clementi e Ridi vincono il "Giuncarico»

Daniele Clementi dell’Atletica Solvay è il vincitore della prima edizione del Giuncarico Trail. Una gara di trail running disputata nei boschi e sentieri con partenza e arrivo dal centro del paese. La gara, che fa parte del circuito Trial di Maremma, era la terza tappa della competizione interprovinciale. Clementi ha vinto con il tempo di un’ora 29’ 42’’ correndo ad una media inferiore ai cinque minuti al chilometro e precedendo Gianni Giulianetti della Virtus Elba, staccato di quasi due minuti. A chiudere il podio il maremmano Alessandro Bossini (4° Stormo) che ha tagliato il traguardo dopo un’ora e 34’ minuti. Oltre quaranta i partecipanti che hanno corso i venti chilometri.

In campo femminile la vittoria è andata a Giada Ridi (Virtus Elba) in un’ora e 46’ davanti a Francesca Paradisi (Gruppo Podistico Rossini) e Angelica Monestiroli (Team Marathon Bike). La gara si è tenuta su un tracciato collinare e semiboschivo con velocità libera e in regime di semi-autosufficienza. Sono stati premiati i primi tre uomini e le prime tre donne, assoluti, e i primi tre under 40 e over 40, sia maschile che femminile.