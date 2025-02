PODISMO. ’Corri con il cuore’ alla quarta edizione

In attesa della Festa del Marciatore DI domenica 9 febbraio, nuovo appuntamento con una camminata ludico motoria domani alle 8.30, al Decathlon di Santo Stefano. Si tratta della 4ª edizione della ‘Corri e cammina insieme a noi con il cuore’, con due percorsi di 7 e 12,5 km favorendo strade secondarie e sentieri della Val di Magra (raccomandato abbigliamento ‘a cipolla’, adatto per la stagione e scarpe preferibilmente da trekking). Previsti ristori sul percorso con bevande calde, al termine torte salate e dolci, oltre ad un riconoscimento a ogni partecipante. Domenica scorsa si è svolta la camminata ‘Tra Cielo e Mare’ con 165 marciatori impegnati nonostante le condizioni meteo non favorevoli. Questi i gruppi: Golfo dei Poeti, Escursionisti Spezzini, We Love Insulina, Proloco del Golfo, Atletica Duferco, Fam. Albani, Andorra Run e Gruppo Los Colones.