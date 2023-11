Podismo. Corsa dell’Acqua. Oggi il debutto

È il giorno della prima edizione della Corsa dell’Acqua. L’evento è promosso da Nuove Acque: si annuncia una competizione avvincente non solo sotto il profilo sportivo, ma anche dal punto di vista ambientale. Il percorso prevede, infatti, la partenza (ore 9,30) dalla sede dell’impianto dell’acquedotto di Buon Riposo a ridosso del fiume Arno, per poi transitare dall’impianto di potabilizzazione di Poggio Cuculo, scendere verso San Leo, la Chiusa dei Monaci e l’arrivo in via Ernesto Rossi. La competizione sportiva misura circa 14 km: oltre 200 gli iscritti.