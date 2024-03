Podismo: domani a Cassino l’appuntamento clou della stagione. Oltre 50 atleti della Policiano presenti alla Strasimeno. Corsa campestre, atleti aretini agli assoluti

AREZZO

Il podismo aretino si appresta a vivere un fine settimana molto importante. Domani, infatti, numerosi atleti del nostro territorio saranno impegnati in competizioni di grande livello in giro per l’Italia. A Cassino, in provincia di Frosinone, si disputeranno i campionati italiani assoluti di corsa campestre che vedranno al via be tre formazioni aretine: due nel settore assoluto e una nella categoria juniores. In particolare nella gara assoluta femminile la compagine della Polisportiva Policiano sarà presente con Valentina Mattesini, Noemi Trippi e Genziana Cenni mentre negli assoluti maschili il terzetto della Policiano sarà composto da Evgenii Krivosheev, Lorenzo Mori e Gianluca Notturni accompagnati dal tecnico Stefano Sinatti . Nella categoria juniores sarà, invece, presente l’Atletica Sestini si schiererà ai nastri di partenza con Giovanni Scatizzi, Paolo Scatizzi e Samuele Zanti.

Il menù del fine settimana non offre solo i campionati italiani di cross, ma anche l’ormai tradizionale appuntamento, a Castiglion del Lago, con la Strasimeno, dove saranno presenti oltre 1500 iscritti di cui 52 in gara con il pettorale dell’Unione Polisportiva Policiano che sarà la società al via con il maggior numero di presenze. Nella km 10, in campo maschile, tra i favoriti ci sono Tartaglini e Vannuccini, mentre in quella femminile le speranze di successo sono affidate a Sadocchi e Nocciolini. Nel gara sulla distanza dei km 34, fari puntati su Michele Pastorini che, reduce dal personale della Roma-Ostia in preparazione della maratona di Milano, potrebbe fare il colpaccio con i compagni di squadra Lisi, Bettarelli e Antonini, pronti a dire la loro. Tante, dunque, le frecce all’arco. L’obiettivo è finire sul podio con il maggior numero di atleti per concludere al meglio la stagione del cross.

Andrea Lorentini