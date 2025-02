Podismo. Domattina a Bertinoro la storica ‘5 Ville’: non più agonistica, ma sempre di richiamo

Domani torna la storica ‘5 Ville - cross Albana Docg’ ma nella sua veste, come negli ultimi anni, non competitiva. Smessi i panni della prestigiosa competizione che nel secolo scorso portà grandi mezzofondisti e maratoneti azzurri a competere sul colle, resta il fascino dell’evento e la sua importante funzione di coinvolgimento del vasto popolo di appassionati del podismo.

Promossa dagli ‘Amici delle 5 Ville’ in collaborazione con la Protezione Civile di Bertinoro associazione il Molino, questa 52ª edizione si sviluppa come di consueto in una corsa campestre di 13 chilometri, gara che prenderà il via alle 9.30.

Il ritrovo è previsto alle ore 8 in piazza della Libertà a Bertinoro, un’ora e mezzo dopo, appunto, la partenza. Il classico tracciato, quello da 13 chilometri, toccherà le cin que ville bertinoresi: Villa Farini, Villa Norina, Villa Petrucci, Villa Monsignani e Villa Paradiso.

In virtù della disputa della corsa, domani sul balcone della Romagna dalle 7 alle 13 sarà istituito il divieto di sosta e transito in piazza della Libertà e via Mazzini, oltre a quello di sosta nell’area di parcheggio di via Oberdan, ad eccezione dello stallo per disabili, che viene per l’occasione spostato dalla piazza principale. È inoltre vietato il parcheggio in una parte di largo Cairoli. Il mercato della domenica è sospeso. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Bertinoro (per informazioni è possibile contattare il Comitato Endas, 331.7036088).

Matteo Bondi