Podismo. Domenica a Bondeno il ’Città di Ferrara’

Una nuova tappa del trofeo ‘Città di Ferrara’. L’appuntamento è fissato per domenica 12 novembre nell’area esterna a ridosso dell’agriturismo ‘La Florida’ in via per Burana a Bondeno, organizzato dall’Atletica Bondeno del presidente Daniele Guandalini e Uisp comitato di Ferrara. Il programma della quarta tappa del ‘Città di Ferrara’ prevede partenza e percorso all’interno dell’area esterna, dove i partecipanti correranno tra una fattoria didattica, un osservatorio e il planetario. Partiranno per primi gli iscritti della competitiva sui 6km categoria senior e veterani maschili che partiranno dalle 9, mentre quella femminile sarà alle 9.45 sulla distanza dei 3000 metri con anche le categorie. Al termine a seguire dalle 10.15 partiranno le gare delle giovanili con le categorie primi passi, pulcini, esordienti, ragazzi e cadetti sulle rispettive distanze dei 300, 600, 1000 e 1500 metri.