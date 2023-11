Podismo: domenica l’attesa corsa che punta a nuovi record. Maratonina di Arezzo. Oltre mille gli iscritti

AREZZO

L’obiettivo è raggiungere e superare quota mille iscritti. E il traguardo è sempre più vicino. A 48 ore dall’evento sono circa 850 gli atleti che prenderanno il via alla Maratonina Città di Arezzo di domenica prossima ai quali vanno sommati i tanti che parteciperanno alla non competitiva. che affianca la gara internazionale giunta alla sua 24esima edizione. Si annuncia una Maratonina spettacolare come sempre considerata la starting list. La stella dell’evento sarà l’etiope Helen Bekele Tola, vincitrice tra l’altro in carriera delle maratone di Barcellona, Annecy, Osaka, già vincitrice della Scalata al Castello, terza a Berlino nel 2021 accreditata di 2h 19’44’’ nella maratona e 1h 06’40’’ nella maratonina. Cercheranno di darle battaglia lungo il percorso disegnato nel cuore di Arezzo, altre due etiopi Tadesse e Wolkeba, le keniane Omosa e Ketage, la ruandese Mukandanga, la burundiana Nahimana. In campo maschile, favoriti i keniani Kalale, nell’albo d’oro dei vincitori della Scalata al Castello, Maiyo, Kiptoo, Kisorio, Kimutai, Mwika i burundiani Bukuru e Butoj, il ruandese Simukeka e tra gli italiani, Massimi. Possibile sorpresa il keniano Loitanyang, tesserato proprio per la Policiano.

La gara più attesa, a livello internazionale, si disputerà sulla classica distanza di 21,097 Km. Previste anche la 10,5 km sia agonistica che non e la 3,5 non competitiva. Il via alle ore 9,30 da via Crispi, poi via Roma, Guido Monaco, via Garibaldi, Porta San Lorentino, via Leone Leoni, via Petrarca, Guido Monaco, via Spinello, Guadagnoli, viale Giotto, via Erbosa, via degli Accolti, XXV Aprile, via Mecenate, via Benedetto da Maiano, via Sanzio, via Cagli, via Anconetana, Porta Trento e Trieste, via Beato Angelico, via Tiziano, Cimabue, via Sanzio, viale Giotto, via Crispi, via Roma. Al termine del primo giro finirà la 10,5 chilometri, mentre la Maratonina avrà il suo epilogo dopo due giri.

Andrea Lorentini