Podismo. Domenica Maratona del Lamone. Si parte alle 9 da piazza Farini

Domenica andrà in scena a Russi l’edizione n.47 della gettonatissima Maratona del Lamone. L’evento di contorno, ovvero la non competitiva sui 10 km ‘Al tuo passo sul Lamone’, prevista anche nella versione camminata e ‘nordic walking’, da quest’anno entra a far parte del programma di eventi del Vivicittà. La prova si svolgerà dunque in contemporanea in ben 42 città italiane. La classicissima del calendario amatoriale, apre come di consueto il trittico di Romagna, comprendente anche la 50 km del 25 aprile e la 100 km del Passatore del 24 maggio. Come da tradizione, arriveranno a Russi concorrenti da ogni parte d’Italia, attirati dalla sua vena amatoriale. Il percorso resta quello consolidato, portando i corridori a transitare per Godo, San Michele, Piangipane, Santerno, Traversara (dove sarà posto il passaggio di metà gara), Bagnacavallo e Boncellino, prima di tornare a Russi, in piazza Farini, sede anche della partenza alle ore 9.

La gara del Vivicittà partirà invece in contemporanea con le altre sedi italiane alle ore 9.30. Ci si potrà iscrivere anche sul posto il sabato e la domenica. Per tutti, un ricco ‘pacco gara’ con medaglia e T-shirt personalizzata. Per la 10 km va ricordato che, parte dell’incasso, sarà devoluto a sostegno della popolazione alluvionata di Traversara. Tantissimi i servizi a disposizione compreso quello di ‘pacer’, a partire dalle 3 ore di gara fino a 6. Al termine della gara, è previsto il ‘pasta party’ presso l’oratorio Don Bosco in Via Trieste. Al sabato, a partire dalle 17, non mancherà il consueto appuntamento con il Gp ‘promesse’ di Romagna, giunto all’edizione n.32, e le sfide per U15. Per informazioni sull’organizzatore, Gs Lamone: www.gslamone.it. Il Gs Lamone organizza dalle 15 alle 22 gare annuali, in conto proprio o dando il proprio sostegno a varie strutture locali, anche pubbliche, di Russi, S. Michele, Villanova di Bagnacavallo, Boncellino, Ravenna, Godo, Filetto, Bagnacavallo, Fossolo. Promuove varie attività di socializzazione, del volontariato e benefiche e un campionato sociale riservato ai propri atleti agonisti.