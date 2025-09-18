Podismo, domenica si corre a Santa Maria col tradizionale evento organizzato dalla Salcus

Tutto pronto e attesa per la ‘In Sla Rota ad Po’. Si tratta della 47^ edizione e sedicesima della ludico motoria organizzata dal gruppo podistico Salcus di Santa Maria Maddalena, con il patrocinio il Comune di Occhiobello. L’appuntamento è per domenica 21 settembre con un programma consolidato. Il tutto inizierà dalle 7,30 sempre con ritrovo al policentro ‘Aquila’ di Occhiobello per il ritiro delle preiscrizioni ed effettuare quelle nuove. La partenza delle camminate affiliate Fiasp sarà libera sempre dalle 7.30 e potranno camminare a passo libero o correre, i più allenati, sulle distanze di 6-12-18 km, lungo le zone arginali del fiume Po, il ‘parco della Rotta’, percorso ciclo pedonale della ‘sinistra Po’, oltre i centri abitati di Occhiobello e Santa Maria Maddalena. Le iscrizioni anticipate per tutti i gruppi o singoli sono previste fino entro le 21 di venerdì 19 settembre, ma sarà possibile iscriversi alla ludico motoria anche la mattina stessa della manifestazione. All’arrivo previsto un ricco ristoro per tutti i presenti, oltre a quelli lungo i percorsi.