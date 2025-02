Podismo. El Ouardy trionfa anche a Vinci

Aveva aperto il 2025 con un secondo posto conquistato nell’ambito della "Cronocaserana" di Quarrata, per poi vincere la "Maratonina della Befana" di Firenze piazzandosi primo nella propria categoria. E pochi giorni fa, per Mohamed El Ouardy, è arrivata la seconda vittoria dell’anno: l’alfiere della Podistica Medicea è infatti salito sul gradino più alto del podio della "Maratonina di Vinci" (seguita come di consueto dalla onlus "Regalami un Sorriso" di Piero Giacomelli) tagliando per primo il traguardo nella corsa svoltasi nel borgo di Leonardo.

Un momento più che positivo per il sodalizio di Poggio a Caiano, considerando anche le medaglie di bronzo ottenute di recente da Gabriele Fiesoli e Fabio Marinelli rispettivamente alla "Scalata al Castello" ed alla "Montecatini Marathon". E su queste basi, l’obiettivo del club resta quello di consolidarsi ulteriormente e di incrementare il medagliere, iniziando già a progettare la prossima edizione della "Sgambettata Medicea" che si terrà il prossimo settembre.