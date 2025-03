Podismo - Esauriti i pettorali per la ’mezza corsa’ e la Vivicittà, la storica manifestazione della Uisp. Ci sarà anche spazio per la solidarietà. Half Marathon, una festa per 6000 corridori

Si può già dire che sarà una festa per 6000! La Half Marathon Firenze del prossimo 6 aprile ha davvero fatto boom perché a poche ore dal già clamoroso sold out con 4000 pettorali esauriti per la prova competitiva sui 21 km e 97 metri, gli organizzatori sono “costretti” a comunicare anche il tutto esaurito pure per Vivicittà, la non competitiva sulla distanza di circa 10 km. Sono andati via in poche ore anche gli ultimi pettorali a disposizione per esaurire quota 2000 della manifestazione storica di Uisp che si corre in contemporanea in 40 città. Va ricordato che 1 euro di ciascuna quota di iscrizione va all’Associazione Tumori Toscana.

Per l’edizione 41 dell’evento fiorentino organizzato da Uisp Firenze restano a disposizione solo i pettorali per la staffetta “mezza per uno”, dove due concorrenti si dividono a metà il tracciato della 21 km, un “giro” per ciascuno, oltre che per la passeggiata con guida “Charity Walk” del sabato mattina sulle strade di Michelangelo nelle tre partenze delle ore 10, delle 10.30 e delle 11, dove un euro per ogni partecipante contribuirà alla causa di Firenze in rosa onlus, che si occupa di prevenzione dai tumori.

L’evento del prossimo 6 di aprile di fatto chiude così con larghissimo anticipo il grosso delle iscrizioni. Queste decisioni, vale la pena sottolinearlo, sono state prese per salvaguardare la sicurezza, i ristori e tutto ciò che riguarda l’assistenza dei podisti. L’organizzazione avrebbe sulla carta potuto incrementare ulteriormente il numero dei pettorali ma ha preso questa decisione per non rischiare di mettere in piedi un evento non “tarato” per le dimensioni previste, il che avrebbe potuto creare situazioni potenzialmente non gestibili.

Implicito il ringraziamento a quanti, ancora una volta, visto anche il successo delle recenti edizioni, hanno scelto di iscriversi alla manifestazione con largo anticipo, un attestato di fiducia e di stima per quanto fatto nelle scorse edizioni dall’organizzazione, curata dalle società podistiche fiorentine affiliate Uisp che collaborano mettendo in campo esperienza e la forza di oltre 500 volontari.