Podismo. Firenze-Fiesole-Firenze, via alla tradizione

Si alza il sipario sulla tradizionale corsa podistica e ludico-motoria Firenze-Fiesole-Firenze. Appuntamento stamani con partenza e arrivo dall’impianto sportivo Cerreti (viale Manfredo Fanti) al Campo di Marte, con ritrovo dalle 8 in poi, partenza alle 9 (la camminata alle 9,05). La manifestazione è giunta alla 43ª edizione ed è organizzata dall’Aics, con un percorso che unisce Firenze a Fiesole aperto a ogni livello di preparazione. "Competizione per amatori - afferma il presidente Aics Andrea Faggi - che rappresenta uno dei più antichi eventi sportivi della nostra città, su un percorso affascinante, spettacolare e storico. Il programma prevede la classica gara competitiva di 18 km e quella non competitiva con la solita distanza, insieme a una passeggiata di 6 km. Numerosi i premi in palio".

La Firenze-Fiesole-Firenze, nata negli anni ‘20, conclude il calendario annuale delle corse podistiche di Aics, rievocando idealmente l’originario legame tra la civiltà etrusca di Fiesole e quella romana di Firenze. Il percorso si sviluppa fra alcune delle strade più belle che uniscono le due città, aprendosi a una serie di vedute panoramiche di estrema bellezza paesaggistica e artistica che hanno sempre spinto illustri viaggiatori, pittori, poeti, artisti e milioni di turisti a visitare questi luoghi celebri in tutto il mondo. Sono previste tre diverse modalità di partecipazione. La gara competitiva da 18 km con rilevamento dei tempi tramite chip e classifica finale, la non competitiva sempre di 18 km senza rilevamento dei tempi e senza classifica; insieme alla camminata ludico motoria di 6 km. Premi per i primi classificati nella corsa competitiva, per le società più numerose, pacco gara per i primi 800 iscritti e premi a estrazione tra tutti i partecipanti.

"La Firenze-Fiesole-Firenze da sempre propone un percorso di grande suggestione e ricco di fascino, arte e cultura - chiude Faggi -. Da Campo di Marte fino a Fiesole e ritorno, passando da San Domenico, le strade di Borgunto e Vincigliata".

F. Que.