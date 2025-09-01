Podismo. Francia e Pierli davanti a tutti a Pontelangorino, 250 atleti al via nel tradizionale giro

Al ‘zir dil tre frazion’ la prima volta di Francia e tra le donne vittoria bis per Pierli. Si è conclusa con quasi duecentocinquanta iscritti la quarantatreesima edizione dell’appuntamento podistico, che si è svolto sabato pomeriggio nella frazione di Pontelangorino, organizzato da Uisp comitato di Ferrara, con il patrocinio del Comune di Codigoro. Un ‘zir dil tre frazion’ che ha assegnato il diciottesimo memorial ‘Gianni Gilli’. Un programma che è iniziato con le gare delle categorie giovanili, i primi a partire con stati quelli della categoria ‘primi passi’, poi la mini podistica sulla distanza di 1,5 km. Molto alto il livello degli atleti in gara, soprattutto sia in campo maschile e femminile. In testa alla gara il giovane 25enne Patrik Francia, oltre a Rudy Magagnoli e Mattia Bergossi, un confronto che si è deciso nell’ultima parte con l’allungo decisivo di Francia, che ha distanziato di quasi due minuti gli inseguitori. Tra le donne vittoria per la forte atleta di Faenza Fiorenza Pierli, dopo il successo dello scorso anno. Al termine le premiazioni. La classifica delle società più numerose è stata vinta da Quadrilatero davanti a Corriferrara, Salcus, Avis Taglio di Po e Atletica Delta Ferrarese. Il podio maschile vittoria per Patrick Francia (Atletica Reggio) con il tempo di 22.36, secondo Rudy Magagnoli (Atletica Corriferrara) 24.35 e terzo il ferrarese Mattia Bergossi (Atletica Castenaso) 24.50. Nel podio femminile seconda vittoria consecutiva per la faentina Fiorenza Pierli (Atletica 85 Faenza) 26.43, precedendo Caterina Mangolini (Atletica Delta Ferrarese) 27.04 e terza Rosanna Albertin (Corriferrara) 29.35. Il premio del memorial intitolato al grande podista ferrarese ‘Gianni Gilli’ è stato vinto da Francesco Grasso (Atletica Copparo).

Mario Tosatti