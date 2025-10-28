Podismo. Gianni Siragusa centra un altro risultato. Argento campionati italiani Fidal 20 km

Continua a collezionare rilevanti allori il marciatore di Colle Val d’Elsa Gianni Siragusa (foto). A distanza di una settimana dalla conquista del titolo europeo a Madeira con la nazionale, per Siragusa arriva anche la medaglia d’argento ai campionati italiani Fidal ad Alessandria. Un risultato ottenuto in occasione della tappa numero 5 del campionato italiano di società assoluto e individuale di categoria, nella specialità della 20 km di marcia su strada. In una giornata condizionata dal freddo pungente e dalla pesantezza nella gambe per i postumi della rassegna continentale della domenica precedente, Siragusa è riuscito a mettersi al collo un’ennesima medaglia e a salire sul podio tricolore in Piemonte. Il prossimo appuntamento per Siragusa è in agenda per l’8 novembre, di sabato. Sarà in gara, Siragusa, per il Trofeo Toscano Assoluto in quel di Grosseto. Sarà, per il campione di marcia di Colle di Val d’Elsa, una ulteriore occasione per mettere in mostra le sue potenzialità e per cercare di aggiungere alla già nutrita bacheca un altro riconoscimento di prestigio, come avviene ormai da anni non soltanto nella marcia, ma anche in altre discipline che costituiscono l’universo dell’atletica leggera. Come per esempio nei lanci, specialità che pure di recente hanno regalato a Siragusa delle soddisfazioni su rilevanti palcoscenici.