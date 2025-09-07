Podismo. Giro delle Eolie, dominio Guidetti

A settembre da ben 23 anni lo splendido arcipelago eoliano ospita il giro podistico a tappe delle isole. Sempre folta è la rappresentanza modenese, che si è distinta spesso nelle prime posizioni. Ricordiamo le ripetute vittorie di Salvatore Franzese, di Laura Ricci e, ovviamente, di Luigi Guidetti, che ha vinto la gara Fidal per ben sei anni; all’epoca peraltro le gare avevano un chilometraggio superiore a quello attuale, che favorisce i velocisti.

Anche quest’anno la famiglia Guidetti, che vanta ben tre generazioni di podisti tuttora in corsa (Luciano, Luigi e Mattia) a cui si aggiunge Roberta Lodesani, moglie di Luigi e madre di Mattia, ha posto il proprio sigillo sul circuito. Dopo le corse di Vulcano, Lipari, Stromboli, Salina e di nuovo Vulcano è il giovane Mattia Guidetti (foto), classe 2004, a prendere ancora il testimone da Luigi e vincere tutte e cinque le prove, aggiudicandosi il primato. Un dominio indiscusso che porta il nostro giovane a scrivere per il terzo anno consecutivo il proprio nome nell’albo d’oro del giro messinese. Mattia ha complessivamente rifilato al secondo in classifica quasi 4 minuti.

Gli altri modenesi: Luigi Guidetti (4°), Fausto Barbieri (7°), Massimo Baraldini (9°), Dino Ricci (27°), Marco Guarniti (37°). Unica donna modenese Nadia Rinaldini (25°).

Giuliano Macchitelli