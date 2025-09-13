Podismo Gli atleti del Parco Apuane in luce anche nella staffetta di Capannori. A Fontana la ’Corsa dei cinque laghi’. E Taino vince la ’Corsa di Sant’Archeleo’

Due vittorie assolute per gli atleti del Parco Alpi Apuane impegnati a Ivrea e a Cremona. A salire sul gradino più alto del podio sono Michele Fontana e Geremia Taino. Il primo si impone nella 48ª della ’Corsa dei cinque laghi’, sulla distanza degli 11 km; nella stessa gara buona prova per Mathieu Courthoud sulla distanza dei 24 km. Taino vince invece la quarta edizione della ’Corsa di Sant’Archelao’, gara di 9,8 km sulle strade di Castelverde (Cremona).

Per gli atleti biancoverdi del presidente Graziano Poli, podi di categoria invece nella gara a staffetta ’Due miglia per la vita’, a Capannori. Vittoria di categoria per la coppia Lorenzo Checcacci-Stefano Simi (SM55) e Flavia Cristianini-Barbara Casaioli (SF55-SF50), secondo posto di categoria per Giorgio Davini-Manuel Tilocca (SM50) e Siliano Antonini-Nicola Nascosti (SM60), terzo posto di categoria per Marco Osimanti-Antony Ferrari (SM60) e Andrea Salas Bernardita Palma-Damiano Tommasi (SF50). Nella stessa gara buone prove per Andrea Masi-Giacomo Molinaro (quarti assoluti), Stefano Grassi-Andrea Nannizzi (decimi assoluti).

ma.mu.