Podismo: grande attesa per la kermesse di domenica che prevede un’offerta per tutti i gusti. I percorsi intitolati come le cantiche della Divina Commedia. Il Trail della Pietra presenta la novità della 42 chilometri

Domenica torna la manifestazione sportiva Trail della Pietra. Nei giorni scorsi le squadre dello Stone Trail Team sono state al lavoro per ripulire e sistemare oltre 45 chilometri di sentieri, con un solo obiettivo: offrire a tutti i partecipanti un’esperienza indimenticabile, in condizioni ottimali per correre, emozionarsi e ammirare lo spettacolo della natura. Quest’anno c’è anche una novità: tra i diversi percorsi offerti dal Trail, quello più lungo diventa una vera e propria Marathon da 42 km. Un tracciato tosto, tecnico, che metterà alla prova gambe, cuore e testa.

L’offerta completa del Trail quest’anno vede i classici percorsi intitolati come le cantiche della Divina Commedia (e parlando della Pietra di Bismantova era praticamente d’obbligo): il percorso Paradiso lungo 13,7 km con 700 metri di dislivello positivo; Purgatorio lungo 23 km con 1.200 metri di dislivello positivo; Inferno Marathon, di 42 km e 2.200 metri di dislivello positivo. Ma ci sarà anche la possibilità di partecipare alla camminata non competitiva di 8 km e 300 metri di dislivello positivo, e il minitrail per bambini e ragazzi dai 5 ai 17 anni, con percorsi che, a seconda dell’età, vanno dai 250 ai 1.500 metri di lunghezza (la partecipazione è riservata a ragazze e ragazzi in regola con la certificazione medica), e premio di partecipazione a tutti gli iscritti (quota di partecipazione 2 euro, con iscrizioni dalle 8 alle 9.20 il giorno del trail).

Il villaggio gara sarà allestito al centro polifunzionale Don Bosco, in via alla Pieve. Sabato il ritiro dei pettorali dalle 16 alle 18.30. Domenica ritrovo e ritiro pettorali dalle 6, poi partenza della 42 km alle 7, partenza della 23 km alle 9 e della 12 km alle 9.30. La camminata non competitiva inizierà alle 9.30. La partenza del minitrail sarà alle 9.45.

L’evento si svolgerà in collaborazione con il Tirol Fest in corso al centro Don Bosco. Per maggiori informazioni: www.traildellapietra.com