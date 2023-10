Podismo, i risultati della manifestazione svoltasi sabato. ’Mesola Castle Trail’. Bergossi davanti a tutti

Un successo per il Mesola Castle Trail, tornato con un’edizione speciale in tema della festa di Halloween. Un appuntamento podistico tenutosi sabato pomeriggio a Mesola, una gara di trail running che si è svolta nel cuore del parco regionale del Delta del Po. Assieme a Ferrara Half Marathon e Comacchio Half Marathon, il Mesola Castle Trail fa parte del trittico di gare organizzate dall’Asd Atletica Corriferrara. Nel dettaglio si è tenuta la ‘Eco Half Marathon’ competitiva di circa 21 km, affiancata alla 10km competitiva, medesima distanza dei 10 km per la corsa ludico motoria non competitiva. Un lungo serpentone colorato si è sgranato lungo il terrriotorio di Mesola. Nella gara competitiva dei 10 km vittoria nel settore maschile per Mattia Bergossi (Atletica Copparo) 37.04, precedendo Nicola Avigni (Salcus) 37.53 e Francesco Garbellini (Quadrilatero) 38.08. Tra le donne prima Giulia Sighinolfi (La Fratellanza Modena) 42.39, seconda Sandra Tiozzo (Avis Taglio di Po) 46.24 e Katia Pedarzini (Faro Formignana) 49.08. I due podi della gara trail sui 21 km, il più veloce è stato Gianluca Scardovi (Atletica Imola Sacmi Avis) 1h17’22’’, secondo Luca Bellini (Podisti Porto Tolle) 1h20’41’’, mentre terzo Antonino Guadagnino 1h23’27’’.

Mario Tosatti