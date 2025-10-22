Podismo. Il 26 la ’10mila dell’aceto balsamico’. Già 120 iscritti alla gara di Spilamberto

In sala giunta della Provincia di Modena è stata presentata la prima edizione del ’10mila dell’aceto balsamico’, che si svolgerà domenica 26 ottobre nel centro storico di Spilamberto (già 120 gli iscritti). La ’San Donnino Ten’, da cui la nuova gara prende le mosse, si trasferisce perciò dopo 11 anni di 7 chilometri lungo la vignolese, per portare nuovamente la grande competizione nel capoluogo del balsamico, sempre sotto la regia dei Modena Road Runners capitanati da Alberto Cattini. L’evento vede la collaborazione di Atletica Spilambertese e Polisportiva san Vito, oltre che del circolo dipendenti Bper e di Avis, come ricordato dal sindaco Massimo Glielmi che ha affermato l’intenzione di voler riprendere un filo diretto con la corsa interrotto da qualche anno, dopo le storiche edizioni delle podistiche del primo maggio. Dopo di lui ha preso la parola Cattini che ha illustrato l’evento più in dettaglio, ansioso di colorare le strade di Spilamberto. Si inizierà alle 9 con la corsa/camminata ludico motoria, con partenza e arrivo nel parco della Rocca; due i percorsi, di 4 e 10 chilometri circa. Alle 9,15 da via Marconi prenderà il via la competitiva, Fidal nazionale su circuito di 2 chilometri da ripetere 5 volte. Alle 11,30 il parco della Rocca ospiterà corse per le categorie giovanili. La non competitiva e le gare giovanili verranno curate da atl. Spilambertese, rappresentato da Davide Baracco, e dalla pol.S.Vito, per cui era presente Fabio Poggi. Foto: Tamassia e Pasquinucci, fra i favoriti.

Giuliano Macchitelli