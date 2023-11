Podismo. Il Golden Club in evidenza ai regionali Uisp

Ottimi risultati per il Golden Club Rimini ai Regionali Uisp di corsa campestre che si sono svolti a Conselice di Ravenna. Nel ‘Cross Day’ sono stati ben 355 gli atleti in gara per una giornata di competizioni in diverse e numerose categorie. Per il Golden un poker d’assi di eccellente valore, con l’oro che è stato assegnato a Pietro Lami (Cadetti), Brayan Schiaratura (Allievi), Alessandro Salvatori (Assoluti) e Romina Lotti (SF40). Una giornata positiva per i biancorossi che hanno messo a segno anche un poker di medaglie d’argento con Francesco Tamagnini, Federico Santi, Kora Rossi e Stefano Durante. Infine, la medaglia di bronzo con Davide Gengotti. La sfida tutta in famiglia nella categoria Cadetti ha premiato Lami, autore di una condotta di gara autoritaria, che ha primeggiato su Tamagnini. Da segnalare anche il successo netto, tra gli Allievi, di Brayan Schiaratura, che ha corso i 2.700 metri in 9 minuti netti. Dietro di lui Cenci in 9’27’’ e Minelli in 10’05’’.