Podismo, il Policiano si esalta alla Tartufissima. Doppietta grazie a Sadocchi e Mattesini

Risultati positivi per gli atleti aretini della Unione Polisportiva Policiano nell’ultima edizione della Tartufissima di Pietralunga, una classica gara umbra dal tracciato impegnativo, caratterizzato da due giri con alternanza di salite e discese che hanno messo a dura prova anche gli atleti più preparati.

Al termine delle gare svoltesi domenica, la Up Policiano si è imposta come miglior società grazie ai piazzamenti di rilievo dei propri atleti e a un collettivo compatto e competitivo. Nella gara maschile, si registrano il quarto posto di Alessandro Annetti, il quinto di Lorenzo Mori e il settimo di Tommaso Lisi. Buone prove anche per Serluca, Bettarelli e Vannuccini. Il vincitore è stato Andrea Facciale dell’Atletica Umbertide.

Meglio ancora, però, è andata in campo femminile, dove Giulia Sadocchi è riuscita a vincere anticipando la compagna di squadra Valentina Mattesini (nella foto): "doppietta" per la società aretina, che può ritenersi soddisfatta anche delle ottime prestazioni di Valentina Rossi (8° posto), Annalisa Curti (9°) e Lucia Boncompagni (13°).