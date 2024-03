Podismo, il racconto di ’Sam’ Franzese, secondo all’arrivo della Marathon. "Bologna, un argento ’sofferto’»

Il formiginese Salvatore ’Sam’ Franzese (foto), nato sportivamente nell’Atletica Rcm e che in Atletica Reggio ha trovato un clima stimolante di amicizia ed incoraggiamento, dopo il forfait dato alcune settimane fa alla Maratona di Siviglia (alla fine gareggiò a Rubiera) ha deciso di provare di persona Bologna Marathon e qui ha conquistato un meritato ma sofferto secondo posto. Ecco la corsa nelle sue parole: "Gara difficile, dopo i primi 5 chilometri tutti curve, è iniziato un noioso ed anonimo percorso in periferia, dal 25° in poi arricchito da falsipiani e sottopassaggi spezzagambe. Un circuito molto impegnativo muscolarmente, tanto da non far apprezzare adeguatamente il pur bell’arrivo in centro storico. Il primo classificato (il keniano Njeri Simon Kamau, primo in 2h22’, tempo in assoluto non eccezionale) è andato via subito, e mi son trovato a correre tutta la maratona da solo, il che è un impegno anche mentale significativo. Alla fine ho sofferto ma sono arrivato al secondo posto in 2h25’. Il tempo è lontano dal mio personale di 2h22’ della maratona di Valencia 2022, che però in Spagna mi era valso solo il 118° posto. Per la prima volta in maratona, a Bologna ho provato anche crisi di fame". Caratteristica di Franzese, che sopra ogni altra cosa pone il divertimento e l’amicizia nella pratica sportiva, è l’estrema versatilità. Il suo programma di corse infatti prevede ora i campionati italiani di società di Cross sui 10mila metri, la mezza maratona di Reggio, un altro 10mila ma in pista ed, infine, le maratone di Reggio e di Valencia. Niente male per chi, oltre allo sport, si dedica al lavoro ed alla famiglia. Per la cronaca, a Bologna sono stati 1.089 i classificati sulla distanza più lunga, quasi altrettanti nella 30 chilometri dei Portici e oltre 2.300 sui 21. Un evento ben pubblicizzato e gestito che però non ha convinto del tutto i partecipanti; le osservazioni si Franzese sul percorso in gran parte anonimo risultano condivise da altri maratoneti.

Giuliano Macchitelli