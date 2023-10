Podismo. Il trail delle Cesane regala emozioni. Giovanni Pazzaglia è straordinario

Trecento appassionati della corsa in montagna hanno preso parte alla 3ª edizione del "Trail delle Cesane", valido per il punteggio Itra, organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Running Club Fossombrone. Nel percorso lungo di 23 chilometri, si è imposto per il terzo anno consecutivo il 32enne Giorgio Lampa di Filottrano, tesserato per la Space Running Jesi, con il tempo di 2 ore 06’29’’, seguito dal compagno di team Mirko Fioretti, in 2.12’43’’, e quindi Stefano Bertozzi (Atl. Cesenatico), in 2.20’08’’, Simone Lunghi di Montecchio di Vallefoglia, in 2.20’19’’, e Cristian Ravaioli (Trail Forlì), in 2.20’33’’. Tra le donne affermazione-bis, già prima nell’edizione del 2022, per Francesca Farneti (Space Running Jesi), in 2.38’58’’, sulla pesarese Giorgia Albertini (foto) della società Osteria dei Podisti, in 2.46’27’’, Laura Mariani (Never Stop Run), in 2.59’27’’, la forsempronese Rita Settimio (Gruppo Podistico Lucrezia), in 3.02’52’’, e Michela Raggi (Never Stop Run), in 3.04’24’’. Nella distanza breve di 13 chilometri, straordinario successo per il 42enne Giovanni Pazzaglia di Colbordolo di Vallefoglia, alfiere della Polisportiva Montecchio, in un’ora 1.09’20’’, davanti a Enrico Dini (Osteria dei Podisti), in 1.10’35’’. Tra le donne, oro per la rumena Ana Nanu, 9ª assoluta in 1.20’49’’. Ottimo 4° posto per Alessia Tranfo (Marotta Mondolfo Run), in 1.34’35’’. Primo posto di società per l’Osteria dei Podisti.

Leonardo Oliva