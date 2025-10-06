Podismo, in 400 alla ’Corsa di Pui’. Nico e Malossi primi a Tresignana. Bulgarelli e Adamo vanno sul podio

Nico e Malossi primeggiano alla ‘Corsa di Pui’. Una domenica uggiosa e fredda per l’ottava edizione memorial ‘Luciano Mella’. Una delle gare del calendario podistico ferrarese, organizzato dal gruppo Faro Formignana, con la collaborazione della Proloco di Formignana, Uisp Comitato Ferrara, il patrocinio dei Comuni di Tresignana e Copparo, oltre il supporto delle Protezione civile di Tresignana, Riva del Po e Copparo. Al via oltre 400 iscritti, complessivi della gara principale competitiva e camminata. Le prime partenze sono state quelle delle gare giovanili, suddivise per le singole categorie. A seguire è stata la volta della 10 miglia (16,093 km), mentre in coda la camminata ludico motoria per gli iscritti della non competitiva. Un percorso che si è snodato sul territorio di Tresignana e Copparo, con partenza dal centro di Formignana, poi un passaggio all’interno dell’Avicola Artigiana, gli atleti hanno attraversato la corte interna della suggestiva Villa Mensa, proseguendo per Valpagliaro, Final di Rero, Tresigallo e ritorno nel centro di Formignana. Al termine si sono tenute le premiazioni con tutte le categorie giovanili, adulti e delle società, inoltre, si è proceduto anche con la consegna dei premi per il campionato provinciale Uisp che si è sviluppato su un totale di sette gare. Presenti il sindaco e vicesindaco di Tresignana, Mirko Perelli e Arrigo Giubelli, il presidente Gruppo Faro Formignana, Emanuele Pirani, il responsabile Avicola Artigiana, Mauro Bersanetti. Sul gradino più alto dei primi cinque assoluti Giovanni Nico (Team KM Sport), Gianluca Bulgarelli (Avis Taglio di Po), Antonio Adamo (Polisportiva Ingargiola), Alfredo Tartari (Polisportiva Quadrilatero), Luca Andreella (Running Club Comacchio). Le prime cinque al femminile, vittoria per Eleonora Malossi (Passo Capponi Bologna), Rosanna Albertini (Corriferrara), Elenia Agnoletto (Faro Formignana), Marta Tironi (RunIt) e Cecilia Zocca (Atletica Estense). La classifica dei gruppi più numerosi è stata vinta da Corriferrara, poi Quadrilatero Ferrara, Atletica Copparo, Invicta Copparo, Atletica Copparo. Mario Tosatti