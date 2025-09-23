Podismo: in programma anche gare promozionali. Maratonina da sold out. Iscrizioni: ultimi giorni

AREZZO Poco meno di un mese, quattro settimane, e le iscrizioni online alla Maratonina Città di Arezzo, giunta alla 26esima edizione, chiuderanno. Da quel momento non sarà più possibile presentarsi ai nastri di partenza dell’appuntamento in calendario per il prossimo 26 ottobre. Ad oggi, consultando il sito Icron dove è appunto possibile registrarsi, sono annoverati quasi 90 partecipanti alla prova sulla distanza dei 10 chilometri, pronti a salire oltre quota 450 per quelli che invece affronteranno la mezza maratona, sulla distanza di 21,0975 chilometri. L’evento, organizzato dalla Polisportiva Policiano con la collaborazione della Fidal, del Comune di Arezzo, della Provincia di Arezzo e della Regione Toscana, promette spettacolo, sport e solidarietà. Le gare in programma sono la mezza maratona (su percorso omologato World Athletics, valido come campionato regionale di società master), la gara competitiva sulla distanza di 10 chilometri, il campionato italiano medici (21,097 km), oltre a gare promozionali di velocità su strada nella giornata di sabato 25 ottobre. E’ possibile partecipare anche alla prova non competitiva sulla distanza di 3,5 chilometri, ad un costo fisso di 10 euro, con parte del ricavato che sarà devoluto ai progetti "Cuore in Corsa" e Calcit. La manifestazione si svolge su due giri che si differenziano soltanto nel tratto di Piazza Guido Monaco in quanto al primo passaggio si gira sulla destra della piazza e al secondo sulla sinistra percorrendola contromano. Il primo giro, dopo la partenza in via Crispi alle 9.30, vedrà il gruppo passare da via Roma, Piazza Guido Monaco, quindi il passaggio in via Garibaldi, via San Lorentino, via Leone Leoni, via Petrarca e da qui passando dai Bastioni verso di nuovo in Via Crispi, via Giotto, via Erbosa, via degli Accolti, viale Mecenate, la rotatoria del Giotto per procedere verso la Marchionna e tornare da via Anconetana e via Trento Trieste in via Giotto e da qui nel rettilineo d’arrivo.

M.M.