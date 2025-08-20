Podismo: la gara del 27 agosto vedrà al via alcuni tra i migliori atleti del panorama nazionale e mondiale. Scalata al Castello con Chiappinelli e Towet

AREZZOFervono i preparativi per la 52esima edizione della Scalata al Castello, in programma mercoledì 27 agosto 2025 nel centro storico di Arezzo. A poco più di una settimana dall’evento, la macchina organizzativa della Unione Polisportiva Policiano è a pieno regime per quella che è la gara internazionale di podismo più antica della provincia di Arezzo, e da oltre mezzo secolo rappresenta un appuntamento imperdibile per il panorama podistico italiano e internazionale. L’evento si svolge con il patrocinio del Comune e della Provincia di Arezzo, della Regione Toscana e della FIDAL. La gara vedrà al via alcuni tra i migliori atleti del panorama nazionale e mondiale. In campo maschile, sarà presente il carabiniere, l’italiano Johannes Chiappinelli, detentore del record italiano di maratona e in preparazione per i prossimi campionati del mondo di Tokyo. Con lui, gli azzurri Ouhda Ahmed e Stefano Massimi.

Fra gli atleti stranieri i più accreditati, il keniano Towet (personale di 27’42’’ sui 10.000 metri) e i burundiani Sindayikengera, che vanta un eccezionale 13’01’’ sui 5.000 metri e Intunzinzi 28’38’’ nei 10000 mt ed il keniano Kenduiwo vincitore della Maratonina Città di Arezzo dello scorso anno. In campo femminile sarà presente Sofia Yaremchuk, primatista italiana di maratona, affiancata dalla campionessa italiana della 10 km di Arezzo 2024 Valentina Gemetto, e la giovane azzurra Settino.

Il percorso si snoderà tra Via Crispi, Via Roma, Piazza Guido Monaco, Via Garibaldi, Piazza Sant’Agostino Via Margaritone, da ripetere 6 volte per la gara femminile e 12 volte per la gara maschile. Prima della gara internazionale si svolgeranno anche la gara amatori, sul tracciato utilizzato per i campionati italiani dello scorso ottobre, e le gare giovanili, che coinvolgeranno le nuove promesse dell’atletica.

Matteo Marzotti