Podismo, la tappa di Portomaggiore del trofeo ’Otto Comuni’. Bergossi fa cinquina,. Bragante prima donna

In una domenica soleggiata primaverile si è tenuta la quinta tappa della storica manifestazione podistica a tappe ’Trofeo Otto Comuni’, organizzato da Uisp comitato di Ferrara. Nel calendario del trofeo ‘otto comuni’ è stato il turno del Comune di Portomaggiore. La partenza e ritrovo dei quasi trecento atleti è stata nella centrale piazza di Piazza Umberto I. Prima del via il saluto del sindaco di Portomaggiore, Dario Bernardi, che ha ringraziato i volontari impegnati per la preparazione del percorso e al ristoro finale.

Un percorso che si è articolato per tre giri tra le vie del centro. Al comando un bel confronto tra l’atleta di casa Mattia Bergossi e Angelo Marchetta, che fino agli ultimi metri hanno cercato di avere la meglio al traguardo. Alla fine dopo il sorpasso di Marchetta, negli ultimissimi metri prima del traguardo volata vincente di Bergossi, che conquista così la quinta tappa consecutiva del trofeo.

La classifica assoluti maschile finale vede primo Mattia Bergossi (Atletica Castenaso) in 18.54, precedendo Angelo Marchetta (Gpd Salcus) 18.56 e Giovanni Luca Andreella (Running Club Comacchio) 19.40. Tra le donne nuovo successo per la rodigina Sara Bragante (RunIt Rovigo) 23.07, seconda Rosanna Albertin (Atletica Corriferrara) 23.31, terza si è piazzata Francesca Moscardo (Avis Taglio di Po) 23.53. Nella categoria allievi maschili si conferma, per la quinta volta consecutiva Francesco Canella (Atletica Bondeno) in 13.11, seguono Michele Izzi (Atletica Estense) 13.16 e Jacopo Tagliaferri (Atletica Copparo) 14.31.

Nella categoria femminile vittoria per Roberta Laura Fogli (Running club Comacchio) 16.53, poi Linda Orsatti (Atletica Copparo) 17.41. In archivio la tappa di Portomaggiore, il trofeo ritorna il 30 a Copparo in piazza del Popolo con l’ultima tappa e le premiazioni finali.

Mario Tosatti