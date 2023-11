Podismo, la terza tappa si disputerà nell’area di viale IV Novembre. ’Città di Ferrara’, si corre domenica

Si riprende con la terza tappa del trofeo ‘Città di Ferrara’. L’appuntamento è fissato per domenica 5 novembre nell’area viale 4 Novembre al ‘baluardo di Santa Maria’, organizzato da Uisp in collaborazione con l’Atletica Copparo e patrocinato dal Comune di Ferrara. Il programma di domenica prevede partenza e percorso all’interno dell’area a ridosso delle mura. Un ‘Città di Ferrara’ che quest’anno si rinnova e raggiunge quota 60 anni iniziato lo scorso 8 ottobre e si concluderà il 10 dicembre. Il programma inizierà con il ritrovo dalle 8 degli atleti iscritti. La partenza alle 9 (km 6 adulti senior e veterani maschili), oltre alla camminata non competitiva. A seguire alle 9.45 (3000 metri donne e allievi) poi dalle 10.15 le gare giovanili quali piccoli passi, esordienti e cadetti, sulle distanze dei 300, 600 e 1500 metri. Al termine del trofeo saranno premiati i primi tre di ogni categoria. Il diritto di premiazione si otterrà solo se classificati in almeno quattro prove, la classifica sarà determina da un punteggio massimo di 15 punti a scalare fino a tre punti a tutti gli atleti regolarmente classificati. Le altre due tappe sono il 12 novembre all’agriturismo ‘La Florida’ di Bondeno a cura dell’Atletica Bondeno, mentre il 10 dicembre a Sant’Agostino nell’area retrostante al ristorante ‘I Durandi’. Mario Tosatti