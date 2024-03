Podismo, l’ultima tappa del trofeo Otto Comuni. Valandro e Bragante i più veloci a Jolanda

Valandro e Bragante i più veloci a Jolanda. In una bella domenica soleggiata si è tenuta la quinta ed ultima tappa della storica manifestazione podistica a tappe ‘Trofeo Otto Comuni’, organizzata da Uisp comitato di Ferrara. A Jolanda di Savoia, quasi 400 i presenti si sono dati appuntamento in via Togliatti, evento che ha visto la collaborazione di Jolanda volley, Jolanda calcio, Gruppo ciclistico Uisp Le Venezie, Pro loco Jolanda, Pro loco Eventi le Venezie Aps, Avis Jolanda, Draco Runner e il Comune di Jolanda di Savoia. Prime a partire le categorie giovanili, rispettivamente primi passi-pulcini sulla distanza dei 300 metri, poi esordienti 600 metri, a chiudere i ragazzi e cadetti che hanno percorso i 1500 metri. A chiudere il programma delle gare quella degli adulti femminili e maschili, oltre la categoria allievi, tutti sulla distanza di 6 km. Un percorso che si è articolato lungo le vie principali e ciclo pedonali del paese, con tre giri da 2km circa. Al comando fin dai primi km un terzetto con Brahim Taleb, Giacomo Piubello e il monselicese Federico Valandro. Alla fine l’allungo decisivo è quello di Valandro, che stacca gli avversari di un minuto. La classifica assoluti alle sue spalle vede Brahim Taleb (Avis Taglio di Po) 19.23 e Giacomo Piubello (Vis Abano) 19.26. Tra le donne prima vittoria nel trofeo per Sara Bragante (Cus Ferrara) 23.17, seconda Melissa Pezzini (Pol. Centese) 23.21 e terza Rosanna Albertin (Atletica Corriferrara) 23.28. Nella categoria allievi maschili vittoria per Luca Cotti (Podisti Adria) 27.45, mentre tra le allieve Giorgia Fogli (Running Club Comacchio) 26.09 precede Chiara Forgia (Running Club Comacchio) 27.41. La classifica del venticinquesimo ‘giro degli otto comuni’, che premia i primi e le prime tre in base alla miglior somma dei tempi di tutte le cinque prove del trofeo, premia Federico Valandro (Quadrilatero) e Elenia Agnoletto (Faro Formignana). Nella classifica generale di società vittoria finale dell’Atletica Copparo. Le premiazioni ufficiali si terranno il 22 marzo al ‘Rivana Garden’ di Ferrara.

Mario Tosatti