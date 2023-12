PODISMO. Maratona Tricolore, Policiano festeggia con Lisi. Cenni e Leonardi dominano il Trail

Anche in questa parte finale dell’anno non mancano risultati di spessore per gli atleti dell’Unione Polisportiva Policiano. I portacolori della società aretina erano al via della 27esima Maratona del Tricolore che si è disputata domenica mattina a Reggio Emilia. Una corsa che ha visto al traguardo oltre 1300 podisti. Come detto la Polisportiva Policiano si è messa in evidenza con i suoi quattro atleti. da segnalare l’ottimo 34esimo posto assoluto di Tommaso Lisi in 2 ore 50 minuti e 55 secondi. Un tempo che gli ha permesso di giungere decimo di categoria e migliorare di oltre 6’ il suo precedente primato. Molto bene anche Gianmarco Scaglia, secondo nella categoria M65 con il tempo di 3 ore 33 minuti e 36 seocndi, così come Enrico Monnanni con il tempo di 3 ore 39 minuti e 42 secondi, quindi Manuel Milani con 3 ore 57 minuti e 41 secondi. Quest’ultimo alla sua tredicesima maratona Internazionale disputata nel 2023. Per la cronaca, in campo maschile, la vittoria della gara è andata a Giuseppe Gerratana del Gruppo Sportiva Aeronautica con il tempo di 2 ore 13 minuti e 59 secondi, mentre in campo femminile si è imposta Federica Sugamiele della Caivano Runners che ha anche stabilito il proprio record personale concludendo la prova in 2 ore 31 minuti e 35 secondi. Nello scorso fine settimana la Policiano non era impegnata soltanto nella maratona di Reggio Emilia, ma ha anche partecipato al Trail nazionale che si è disputato ad Arezzo. In campo femminile è arrivata una splendida doppietta con il primo e secondo posto rispettivamente di Genziana Cenni e Virginia Leonardi. E’ proprio il caso di dire una chiusura di 2023 con il botto per la società aretina.

A.L.