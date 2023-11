Podismo. Maratonina di Montalto: vince la Municchi. Tra gli uomini Boscarini arriva secondo

Sono Marcella Municchi dell’Atletica Costa d’Argento (nella foto) e Jean Marc Diomande Louaty i vincitori dell’edizione numero 29 della "Maratonina Città di Montalto".

Nonostante le condizioni meteo avverse, che non hanno certo favorito gli atleti in gara, non è mancato lo spettacolo, con la competizione che è stata caratterizzata da battaglie agonistiche vere e proprie ,sia per la vittoria assoluta che per le affermazioni nelle varie categorie. Sono stati quasi 250 gli atleti al via di una delle più tradizionali gare del "Corrintuscia".

Il giovane Jean Marc Diomande Louaty, atleta della ILoveRun Athletic Terni, ha infatti vinto la corsa chiudendola con il tempo di 36’37’’, staccando solo negli ultimi chilometri Jacopo Boscarini (37’10’’) dell’Atletica Costa d’Argento e Adolfo Macolino, terzo in 37’28’’ che difendeva i colori dell’Asd Etrusca. Nella prova femminile, Marcella Municchi (Atletica Costa d’Argento) detta legge completando gli undici chilometri del percorso, ideato dalla Polisportiva Montalto, in 43’53’’, davanti a Lucrezia Adamo, 45’05’’ per la Studentesca Rieti, e Antonella Bellitto (Podistica Tuscia), terza in 47’38’’.