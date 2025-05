Podismo: memorial Paolo Occhiolini-Jacopo Tognalini. Tutti i protagonisti della corsa in centro

AREZZO

Oltre 250 atleti in gara. Ecco il primo numero che balza all’attenzione parlando del Memorial Paolo Occhiolini-Jacopo Tognalini. Un appuntamento che ha catturato l’attenzione non solo di podisti e appassionati di questa disciplina, complice il percorso e la location. Già, perché la manifestazione si è sviluppata nel cuore del centro storico di Arezzo. Partenza da via Guido Monaco in direzione stazione, quindi il passaggio in via Spinello, in via Niccolò Aretino, via Guadagnoli e via Crispi, quindi il passaggio in via Roma e il lato della rotonda di Piazza Guido Monaco per tornare al punto di partenza. In totale 1,250 chilometri per ciascuno dei quattro giri. Una cinque chilometri che ha animato e catturato come non mai l’attenzione ripagando l’impegno degli organizzatori e degli sponsor di questa edizione. Nella categoria maschile vittoria di Gasmi seguito da Fadda e Pastorini, che hanno chiuso la gara in un quarto d’ora. Per la precisione Gamsi in soli 14’ e 45’’. Nella categoria maschile 16-34 vittoria di Ferrari seguito da Cialini e Scatizzi. Nella categoria 35-39 vittoria di Cannucci su Mafalgia, in quella 40-44 successo di Casini su Sisi e Pratesi. Nella categoria 50-54 vittoria di Lubrano.

In campo femminile vittoria di Bernini su Sadocchi e Fabbri. Nella categoria 16-34 vittoria di Trippi, in quella 35-39 di Leonardi, in quella 40-44 di Mattesini, in quella 55-59 di Municchi Grande soddisfazione come detto da parte degli organizzatori che a poche ore dalle premiazioni sotto il traguardo che ha animato via Guido Monaco, a cui ha preso parte anche l’assessore allo sport Federico Scapecchi, hanno voluto ringraziare quanti si sono prodigati e impegnati per la riuscita di un evento destinato a questo punto ad entrare nel calendario degli appuntamenti sportivi aretini.

Matteo Marzotti