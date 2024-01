Podismo. Morlini più forte di neve e dislivelli pazzeschi. A Ponte di Legno è doppia medaglia d’oro over 50

Isabella Morlini è sempre molto competitiva quando si tratta di abbinare la corsa alla neve, così anche dall’Adamello arrivano risultati eccellenti della runner dell’Atletica Reggio. A Ponte di Legno, Isabella è terza assoluta nella Snow Run Classic, km 13 di corsa sulla neve con dislivello + 600m, ma prima di categoria e medaglia d’oro over 50. Si tratta degli Winter World Masters Games, rassegna mondiale targata Imga (International Master Games Association), con atleti anche da Canada, Stati uniti e Giappone, oltre che dai paesi europei. Poi isabella ha fatto il bis il giorno successivo, vincendo questa volta la specialità verticale, un dislivello pazzesco di 737 metri su un percorso di circa 3 chilometri: il tutto corso con il termometro a -10°… quasi una gara di sopravvivenza.

Tallarita. A livello di temperatura non è andata molto meglio ad Antonio Tallarita che ha corso a Berna, in Svizzera, una gara di 12 ore. E’ arrivato quarto assoluto, percorrendo km 102,611, e primo della categoria M60. Il percorso era in asfalto con pendenze non eccessive, ma se la partenza a mezzogiorno è stata data con la temperatura a -3°, l’arrivo, ovviamente a mezzanotte, faceva registrare un impegnativo -6°.

Cross. Dalla prima giornata dei regionali di Cesena, ecco i podi temporanei per società: Corradini 1ª tra allievi, allieve, 2ª tra i ragazzi, 3ª tra le junior e gli assoluti; Atletica Reggio 2ª tra gli assoluti e 3ª tra le ragazze.

c.l.