Podismo. ’Otto Comuni’, tappa a Mezzogoro

Nuovo appuntamento per l’edizione 2024 del ‘trofeo 8 comuni’. Domenica 21 gennaio ritorna la storica manifestazione podistica a tappe, organizzata da Uisp comitato di Ferrara. Il calendario del trofeo ‘otto comuni’ prevede la seconda tappa nella località di Mezzogoro, con partenza e ritrovo degli atleti in Piazza Vittorio Veneto a partire dalle 8. Il percorso sarà lungo la via principale del paese. Il programma delle partenze sarà differenziato per distanze, che varrà per ogni singola tappa del trofeo ‘otto comuni’. Alle 9.30 per le categorie primi passi-pulcini sulla distanza dei 300 metri, poi esordienti 600 metri, alle 9.45 ragazzi e cadetti che percorreranno 1500 metri e infine alle 10 partiranno gli adulti femminili e maschili, oltre la categoria allievi sulla distanza di 6 km. Si passa poi a febbraio il 4 a Formignana e il 25 a Copparo. La quinta e ultima tappa si terrà a Jolanda di Savoia il 3 marzo. Le premiazioni saranno sempre in base alla categoria e i premiati saranno i primi cinque delle stesse. Nella prima tappa svoltasi il 7 gennaio a Comacchio, in una giornata molto piovosa, la vittoria è andato al giovane atleta veneziano Paolo Molmenti (Asd Atletica Biotekna), mentre tra le donne davanti a tutte Caterina Mangolini (Atletica Delta Ferrarese), tra gli allievi vittoria per Marta Gianninoni (Acquadela Bologna) e Luca Cotti (Podisti Adria). La storica manifestazione Uisp Ferrara è nata nel 1975 da un’idea dell’allora presidente del gruppo Oras Copparo Ivano Rossoni, insieme all’amico Alberto Zanetti. Una manifestazione pensata con l’intento di promuovere e far crescere l’attività podistica in quelle zone dove da poco si era iniziato ad organizzare gare podistiche.

Mario Tosatti