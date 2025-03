Podismo. Palio del marciatore a Pugliola. Camminata ’Terrazza sul Golfo’

Archiviata con successo la marcia di ‘San Lazzaro e dintorni’ a Sarzana della scorsa domenica, la kermesse del Palio del Marciatore edito dal Comitato Marce La Spezia e Lunigiana prosegue nel mese di marzo con altri quattro appuntamenti con la camminata ludico motoria. Innanzitutto domenica 9 marzo a Pugliola di Lerici per la 10ª camminata ‘La Terrazza sul Golfo’ Memorial Elisa De Fraia, per continuare domenica 16 marzo in Val di Magra al Ponte di Arcola, ai giardini Parco Mondo teca per la camminata di solidarietà ‘Run for Malawy’, mentre domenica 23 il ritrovo è al Parco del Colombaio alla Spezia per la ‘Camminata dei Tre Parchi’ Memorial Maurizio Godani; ultimo appuntamento del mese di marzo è domenica 30 a Vezzano Ligure per la "Panorami Vezzanesi’.

Veniamo alla camminata di Pugliola, in onore di Elisa De Fraia, già presidente del Comitato Marce dal 2008 al 2020, come da tradizione egregiamente organizzata dal Gs Pugliola su due tracciati di 6 e 12 chilometri altamente panoramici sul Golfo dei Poeti, con meta il Monte Canarbino, Falconara, passaggio in spiaggia Baia Blu, lungomare di San Terenzo e Lerici. Ritrovo alle 8 ed avvio in tutta libertà a partire dalle 8.30, con tempo stimato per la camminata più lunga circa tre ore. Famoso il pantagruelico ristoro finale sulla terrazza della chiesa di San Lorenzo e Santa Lucia di Pugliola, vi sarà anche un parcheggio riservato ai partecipanti nel piazzale antistante la scuola a circa 200 metri dal punto di partenza.

m. magi