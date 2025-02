Podismo Parco Apuane in luce alla ’Lido Run’. Argento assoluto per Andrea Nannizzi e Alice Coltelli

Secondo posto assoluto e pass per Cassino, dove a marzo si correrà il campionato assoluto di cross, per Andrea Nannizzi, atleta del Parco Alpi Apuane. Il runner biancoverde è salito sul secondo gradino del podio nella 8ª edizione della ’Lido Run’, gara di 10 km sulle strade di Lido di Camaiore. Nannizzi ha chiuso in 32’09“.

Secondo posto assoluto, in campo femminile, anche per Alice Coltelli (nella foto sul podio) con 38’50“, nuovo personale sulla distanza. Nella stessa gara Alberto Giannoni e Fabrizio Santi ottengono l’argento nelle rispettive categorie (SM40 e SM70) e Zivago Anchesi è bronzo nella SM50. Marta Micchi vince invece nella categoria SF35, in ottima ripresa dopo un periodo di assenza dalle gare.

Nella 38ª edizione della classica Maratonina di Vinci, gara su strada di 13 km, tre podi importanti per Giacomo Molinaro (terzo assoluto), Marino Mimmo (secondo nella categoria veterani) e Barbara Casaioli (seconda nella categoria ladies).

Nella 20ª edizione della ’Su e giù per la torre di Gnicche’, gara di 11 km lungo le strade di Arezzo, il giovane Giovanni Scatizzi chiude al secondo posto in 42’06“. Dario Anaclerio, infine, è sesto nella categoria SM45 in 2h51’ nella ’Maratona della maga Circe’, disputata a Latina, valida come prova del campionato italiano.

m.m.