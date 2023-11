Podismo. Penelope Crostelli ok nel trofeo Montenovo

Successo nella prova rosa di Penelope Crostelli del team "Marotta Mondolfo Run" (foto) alla seconda edizione del Trofeo "Montenovo Cross Country", disputatosi a Ostra Vetere. La runner del sodalizio biancoceleste del presidente Lorenzo Isotti, si è imposta nettamente al termine della gara di 4,600 chilometri, pari a un circuito agreste di 2.300 metri da percorrere due volte, con un crono finale di 20’ netti. La penultima tappa del circuito regionale "Corrimarche 2023", ha assegnato la medaglia d’oro di categoria a Simona Bruscoli (Calcinelli Run), alla pesarese Annamaria Masetti, e il bronzo a Simona Benelli (Calcinelli Run). Sui 4,600 chilometri (Over 70), primo e secondo posto di categoria, rispettivamente per Antonio Girolometti e Annibale Montanari (ColleMar-athon Club Barchi). Nella gara maschile sui 6,900 chilometri, secondo Gian Marco Bertini (Fano Corre), in 26’06’’ e vittoria nella fascia d’età per Francesco Falcioni del Gruppo Podistico Lucrezia. Infine argento di categoria di Fabrizio Cecconi del Gruppo Podistico Lucrezia.

Leonardo Oliva