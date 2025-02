Podismo. Podistica Medicea in gran spolvero

La Podistica Medicea si è aggiudicata la vittoria di squadra nella Mezza Maratona di Scandicci, in base del punteggio complessivo calcolato sulla somma dei risultati ottenuti dai singoli atleti in gara. A permettere al sodalizio poggese di salire sul gradino più alto del podio sono state quindi le performance dei diciannove agonisti che hanno preso parte alla kermesse di pochi giorni fa (seguita come di consueto dalla onlus "Regalami un Sorriso" di Piero Giacomelli) partendo dal terzo posto assoluto e dalla conseguente medaglia di bronzo di Fabio Marinelli. Più che positivi anche i riscontri ottenuti da Andrea Tronci, Matteo Conti, Luca Mechini, Marco Targetti, Daniele Parentini, Stefano Marini, Giacomo Calenzo, Fabio Baldi, Elena Buricchi, Gabriele Melisi, Veronica Pierattini, Daniele Banci, Fabio Fiorini, Rebecca Ballerini, Antonio Brachi, Valentina Addorisio, Jacopo Cirri ed Andrea Baldini. "Siamo felici per questo risultato – ha commentato Francesco Dani, atleta e dirigente della Podistica – siamo una società in crescita e vogliamo continuare su questa strada". In attesa della "Sgambettata Medicea", che il club organizzerà il prossimo settembre a Poggio.