Podismo, prende il via il calendario 2024. Marcia dell’Epifania a Pegazzano. Memorial Pier Manlio Bibiano

Con la marcia dell’Epifania, come tradizione, prende il via il calendario marce del Comitato Marce La Spezia e Lunigiana con un programma di 29 camminate attraverso la provincia della Spezia e la vicina Lunigiana. Avvio quindi oggi da Pegazzano con la Corri Pegazzano, valevole per il Memorial Pier Manlio Bibiano. La marcia, giunta alla 29esima edizione, prevede due percorsi di 10 e 6 chilometri, meta le colline a nord ovest della città. Il ritrovo dei partecipanti è fissato dalle 8 da piazza Unità d’Italia, di fronte alla palazzina ex Arcimboldo, con partenza alle 8.30 dopo aver svolto le formalità delle iscrizioni. Come consuetudine ad ognuno verrà consegnato un premio di partecipazione, alle società sportive coppe e trofei; tutti gli intervenuti potranno usufruire di un ottimo ristoro. La camminata non competitiva ludico motoria vuole ricordare anche il giovane vicepresidente del Comitato Marce, Pier Manlio Bibiano, prematuramente scomparso in giovane età. Chiusura della manifestazione alle 12, con un tempo di percorrenza del tracciato lungo di circa 3 ore a passo di marcia, un’ora e poco più correndo.