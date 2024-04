Podismo, record di presenze con circa 800 partecipanti. Valandro e Chubak protagonisti nella ’Corsa della Bonifica’

Valandro e Chubak vincono la ‘Corsa della Bonifica’ in un’edizione record di presenze lungo le vie d’acqua della bonifica. In una domenica primaverile e di sport, si è tenuta la settima edizione del ‘Memorial Stefano Montori’ organizzato dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e Uisp comitato di Ferrara. Un appuntamento podistico che ha richiamato oltre 800 partecipanti. La ‘Corsa della Bonifica’ ha visto come punto di partenza e arrivo l’impianto idrovoro di Baura, sia per le gare competitive delle giovanili e quella adulti sulla distanza dei 12,5 km e della camminata ludico-motoria di 7,5 km. Una buona partecipazione per la seconda edizione della camminata denominata ‘Porta Bubi’, che si conferma molto apprezzata, dove i partecipanti hanno camminato con i propri amici ‘a 4 zampe’, iniziativa in collaborazione con la Lega Italiana del cane sezione di Ferrara. La prima partenza è stata la competitiva, percorso che ha toccato oltre il centro di Baura, quello di Pontegradella e Focomorto, per il ritorno all’idrovoro di Baura. A seguire la ludico motoria sulla distanza dei 7,5 km. Poco dopo sono partite le gare giovanili della mini podistica, con cinque categorie, suddivise per le diverse distanze 300-500-1500 metri.

Nel complessivo quasi 80 giovani si sono fronteggiati nelle varie gare. Una cronaca della gara che ha visto dominare tra gli uomini l’atleta monselicense Federico Valandro (Quadrilatero), mentre tra le donne in testa dall’inizio fino alla fine l’atleta imolese Nadiya Chubak, che bissa la vittoria ottenuta nell’edizione 2023. Nel corso delle premiazioni presenti il vicepresidente del Consorzio di Bonifica, Massimo Ravaioli, i rappresentanti di Avis Ferrara e Uisp Eleonora Banzi. Sul podio per la categoria donne prima Nadiya Chubak (Gpa Lughesina) con il tempo di 49.56, precedendo Ilaria Baraldi (Atletica Copparo) 52.27 e Elenia Agnoletto (Faro Formignana) 52.43. Tra gli uomini primo Federico Valandro (Quadrilatero) 41.37, secondo Davide Poggi (Atletica Rimini Nord Santarcangelo) 42.59 e terzo Dario Breveglieri (Atletica Estense) 43.34. Nella classifica delle società, vittoria per Corriferrara, su Quadrilatero e Copparo.

Mario Tosatti