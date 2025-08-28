Podismo. Sabato a Pontelangorino il giro delle tre frazioni

Il ‘zir dil tre frazion’ torna con un programma consolidato. Sabato al via uno degli storici appuntamenti podistici del territorio ferrarese, che si terrà a Pontelangorino. La manifestazione è organizzata dalla Uisp di Ferrara, con il patrocinio del Comune di Codigoro. Il quarantatresimo ‘zir dil tre frazion’ è anche il diciottesimo memorial ‘Gianni Gilli’ e partirà dal centro paese andando toccare altre frazioni limitrofe. Inoltre, sarà valida come sesta ed ultima prova del campionato provinciale Uisp. I promotori dell’evento podistico sono da sempre i codigoresi Gabriele Gardellini e Gianni Romagnollo, che l’hanno inventata e fatta diventare una delle ‘classifiche’ estive del basso ferrarese nel mese di agosto. Si ricorda come la prima edizione è nata nel 1982 sempre a Pontelangorino. Un programma del ‘zir dil tre frazion’ che inizierà con le gare delle categorie giovanili. Il ritrovo dalle 17.30 poi alle 18.15 i ‘primi passi’, poi la mini podistica sui 400 metri alle 18.20 sui 1,5 km. Al termine, con partenza alle 18.30, sarà la volta della corsa competitiva sulla distanza degli 7.5 km, mentre a seguire la camminata ludico motoria sulla distanza dei 6 km. Al termine saranno premiati i primi tre uomini e donne, poi le premiazioni delle singole categorie maschili e femminili, oltre alle categorie giovanili. Un premio sarà consegnato anche alle prime otto società podistiche che raggiungeranno almeno dodici iscritti. Nell’ultima edizione dell’agosto 2024 del ‘zir dil tre frazion’ in campo maschile vittoria del veronese Turco.